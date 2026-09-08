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Airbus-AIRCAIRO passe commande de 15 A320neo
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:36
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Airbus SE AIR.PA :

* AIRCAIRO PASSE COMMANDE DE 15 AIRBUS A320NEO

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(Rédaction de Gdansk)

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