Airbus-AIRCAIRO passe commande de 15 A320neo

Airbus SE AIR.PA :
* AIRCAIRO PASSE COMMANDE DE 15 AIRBUS A320NEO
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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