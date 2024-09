Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: acquisition d'infodas finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir finalisé l'acquisition d'infodas, fournisseur allemand de solutions de cybersécurité et d'informatique dans le secteur public, y compris pour la défense et les infrastructures critiques, suite à l'obtention des approbations réglementaires requises.



'Avec la croissance exponentielle des cybermenaces, ainsi que la numérisation et la connectivité croissantes des produits et systèmes de défense et aérospatiales, la cybersécurité est un élément important du développement d'Airbus', explique-t-il.



infodas emploie environ 250 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions d'euros. Il a son siège social à Cologne et possède des bureaux supplémentaires à Berlin, Bonn, Hambourg, Munich et Mayence.





