Airbus abaisse son objectif de production, invoque la pénurie de moteurs Pratt & Whitney

(Actualisé avec précisions et contexte)

Airbus AIR.PA a annoncé jeudi une révision à la baisse de son principal objectif de production en raison d'une pénurie "significative" de moteurs de l'un de ses principaux fournisseurs, Pratt & Whitney, ainsi qu'une hausse de 17% de son bénéfice opérationnel au titre du quatrième trimestre.

L'avionneur européen a précisé qu'il visait désormais une production mensuelle de 70 à 75 A320neo - son modèle le plus vendu - d'ici la fin de 2027, pour se stabiliser à 75 appareils par mois au-delà. Il prévoyait auparavant un rythme mensuel de 75 unités en 2027, contre environ 60 actuellement.

"L'incapacité de Pratt & Whitney à s'engager sur le nombre de moteurs commandés par Airbus affecte négativement les prévisions de cette année ainsi que la trajectoire de montée en cadence", a écrit le groupe dans un communiqué.

Les deux entreprises sont en désaccord depuis des mois et ont indiqué ne pas avoir encore conclu d'accord sur les volumes pour 2026 ou 2027, alors que de tels accords sont habituellement établis environ 18 mois à l'avance.

Pratt & Whitney n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Ces annonces interviennent après que Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que des inquiétudes concernant les livraisons du motoriste avaient fait naître des doutes quant à la capacité d'Airbus à maintenir ses objectifs de production.

Le plus grand constructeur d'avions au monde – qui fabrique également des satellites, des avions de chasse, ainsi que des hélicoptères civils et militaires – a en outre vu son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté, indicateur-clé, atteindre 2,98 milliards d'euros sur la période octobre-décembre, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 5% à 25,98 milliards.

Les analystes tablaient en moyenne sur un Ebit ajusté de 2,86 milliards d'euros et sur des ventes de 26,51 milliards, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Airbus avait fait état début janvier d'une hausse de 4% de ses livraisons d'avions commerciaux en 2025, avec 793 appareils livrés à 91 clients, prévenant toutefois que son environnement opérationnel restait "complexe et dynamique".

Pour l'année en cours, il vise 870 livraisons et un bénéfice opérationnel de 7,5 milliards d'euros environ.

Les avionneurs sont confrontés à une pénurie de moteurs due à des contraintes d'approvisionnement et à la concurrence des ateliers de maintenance, où la demande de pièces de rechange est pressante afin de réduire les délais d'attente.

(Reportage Tim Hepher, version française Benjamin Mallet ; édité par Augustin Turpin)