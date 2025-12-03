Airbus abaisse son objectif de livraison à environ 790 avions en 2025

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

Airbus AIR.PA a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025 et vise désormais environ 790 avions livrés contre environ 820 précédemment, alors que le constructeur aéronautique européen est aux prises avec un problème de qualité sur ses appareils de la famille A320.

Cette révision intervient après que le groupe, déjà sous pression après un incident de logiciel la semaine dernière qui l’a forcé à opérer un rappel massif de ses A320, a confirmé lundi avoir identifié un problème de qualité industrielle affectant des panneaux de fuselage sur ses avions de la même famille.

Airbus explique dans un communiqué réviser son objectif de livraisons "compte tenu du récent problème de qualité rencontré par un fournisseur concernant les panneaux de fuselage, qui a eu un impact sur le flux de livraison de la famille A320".

Vers 08h52, l'action Airbus prend cependant 2,28% à 194,84 euros.

Dans une note, les analystes de Jefferies observent que "les 30 appareils retirés du calendrier de livraison cette année ne devraient pas tous nécessiter un changement de pièces, mais seulement un test non destructif pour l'instant".

Selon le courtier, ces 30 appareils devraient être prêts à être livrés début 2026 et seront ainsi comptabilisés dans les livraisons du prochain exercice, que les analystes évaluent à près de 900.

"D'après notre expérience, cela arrive très rarement", mettent toutefois en garde les analystes de JP Morgan.

"Il pourrait y avoir une légère amélioration pour les livraisons prévues en 2026, mais les problèmes pourraient également prendre plus de temps à résoudre et peser sur les livraisons prévues pour cette année-là ; nous ne pouvons tout simplement pas le savoir à ce stade."

OBJECTIFS CONFIRMÉS

Airbus a malgré tout confirmé ses prévisions financières pour l'exercice 2025, dont un Ebit ajusté d'environ 7,0 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement des clients d'environ 4,5 milliards d'euros.

"Nous nous attendions à ce que la réduction de 30 avions entraîne une baisse des bénéfices de 400 à 450 millions d'euros et une baisse de trésorerie d'environ 600 millions d'euros", relèvent les analystes de Citi dans une note.

(Rédigé par Etienne Breban et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)