Airbus: a livré le premier A400M au Kazakhstan information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a livré le premier Airbus A400M à la République du Kazakhstan.



Le premier des deux Airbus A400M commandés par le Kazakhstan a été remis au client lors d'une cérémonie à Almaty, dans le sud du Kazakhstan.



A ce jour, plus de 130 A400M ont été livrés à neuf pays et ont accumulé 200 000 heures de vol.



' Éprouvé depuis plus d'une décennie dans le cadre d'opérations militaires et humanitaires dans le monde entier, l'A400M est un avion de combat révolutionnaire pour les forces de défense aérienne kazakhes, offrant des capacités tactiques et stratégiques inégalées sur une seule et même plateforme ', a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable de la puissance aérienne chez Airbus Defence and Space.



' Un deuxième A400M, actuellement en production, renforcera encore ces capacités lors de sa livraison en 2026. '





Valeurs associées AIRBUS 156,60 EUR Euronext Paris +0,26%