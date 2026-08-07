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Airbus a livré 67 appareils commerciaux en juillet
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 10:09
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Airbus annonce avoir livré 67 appareils à 39 clients différents au cours du mois de juillet.

L'avionneur a aussi reçu 204 commandes brutes au cours du mois.

Depuis le début de l'année, Airbus a livré 418 appareils à un total de 82 clients.

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