Hantavirus: isolement à domicile recommandé pour les contacts proches du touriste franco-argentin ( AFP / JOEL SAGET )

Les autorités sanitaires françaises ont préconisé vendredi un isolement à domicile des personnes ayant été en contact étroit avec le touriste franco-argentin diagnostiqué positif à l'hantavirus en France avant de s'isoler en Espagne, rappelant que le risque de transmission est jugé "faible".

"Compte tenu du caractère peu marqué et non grave des symptômes ainsi que de la très faible charge virale observée, les experts de l’ANRS-MIE et Santé publique France recommandent un isolement à domicile des personnes contacts, notamment les plus proches", a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Un cas positif à la souche Andes de l'hantavirus, la seule transmissible entre humains, a été confirmé jeudi chez un citoyen franco-argentin, actuellement isolé avec sa famille en Galice (nord-est de l'Espagne) après un séjour touristique en France pendant la deuxième quinzaine du mois de juillet, et désormais asymptomatique.

Les autorités sanitaires estiment que la période durant laquelle le patient a pu être contagieux s’étend du 18 au 28 juillet, selon le communiqué.

"Le risque de transmission est toutefois jugé faible. Il concerne uniquement les contacts les plus étroits", indique le ministère, ajoutant que le traçage d'éventuels contacts à risque "se poursuit".

Ces contacts incluent principalement "les personnes vivant sous le même toit ; les personnes ayant partagé une chambre ; les contacts prolongés et étroits, notamment dans les transports ; ainsi que les professionnels de santé ayant réalisé des soins sans protection adaptée".

"Au moment de son diagnostic, alors qu’il présentait des symptômes, le patient avait déjà une charge virale très faible, traduisant un potentiel de transmission très limité", souligne le ministère.

Ce cas isolé est, a-t-il rappelé,"sans aucun lien avec les patients du (navire de croisière) MV Hondius de mai 2026", qui avait conduit à l'identification de 13 cas liés à cet épisode, dont trois mortels.

L'hantavirus Andes, initialement transmis à l'humain par des animaux comme les rongeurs, peut causer de graves problèmes pulmonaires et occasionner la mort dans 30 à 40% des cas.