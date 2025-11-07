 Aller au contenu principal
Airbus a livré 585 avions fin octobre, l'objectif annuel jugé réalisable
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:00

Airbus a annoncé vendredi avoir livré 78 appareils en octobre, un chiffre marquant une nette accélération par rapport à la tendance des derniers mois mais qui suppose aussi que l'avionneur va devoir accentuer ses efforts afin d'atteindre ses objectifs annuels.

Le groupe européen d'aéronautique indique dans un communiqué que ses livraisons d'avions commerciaux sur les dix premiers mois de l'année ont atteint 585 unités, ce qui va le contraindre à livrer 235 appareils sur les mois de novembre et décembre en vue d'être en mesure de réaliser son objectif de 820 livraisons cette année.

'C'est mieux que l'année dernière et on peut espérer que les retards accumulés ces derniers mois finissent par être rattrapés', commente un analyste.

'Sachant qu'Airbus disposait de 30 à 35 'gliders', ces avions qui ne sont pas encore équipés de moteurs, en stocks à la fin du mois d'octobre, l'objectif annuel semble tout à fait réalisable, à condition que la cadence de livraisons de réacteurs continue d'accélérer au niveau de la ligne de l'A320', ajoutent les équipes de Jefferies.

A la Bourse de Paris, l'action Airbus reculait de 0,3% vendredi matin après la parution de ces chiffres, dans un marché parisien globalement stable.

Valeurs associées

