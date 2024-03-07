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Airbus a livré 49 appareils en février
information fournie par Reuters07/03/2024 à 18:08

Airbus SE AIR.PA :

* LIVRAISONS EN FÉVRIER: 49

* COMMANDES BRUTTES EN FÉVRIER: 2

* LIVRAISONS DE FÉVRIER JUSQU'À PRÉSENT: 79

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 33 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 33 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 79 APPAREILS SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 2 MODÈLES A350 SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 31 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-FÉVRIER

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 34 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-FÉVRIER

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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