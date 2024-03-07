Airbus a livré 49 appareils en février

Airbus SE AIR.PA :
* LIVRAISONS EN FÉVRIER: 49
* COMMANDES BRUTTES EN FÉVRIER: 2
* LIVRAISONS DE FÉVRIER JUSQU'À PRÉSENT: 79
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 33 COMMANDES BRUTES SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 33 COMMANDES NETTES SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 79 APPAREILS SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 2 MODÈLES A350 SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 31 MODÈLES A320NEO SUR JANVIER-FÉVRIER
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 34 MODÈLES A321NEO SUR JANVIER-FÉVRIER
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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