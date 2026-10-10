Etats-Unis: l'ouragan Isaias rétrogradé en cyclone post-tropical

Une personne regarde les vagues se former à Pensacola Beach, en Floride, le 9 octobre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Isaias a baissé d'intensité samedi, passant d’ouragan à cyclone post-tropical, après avoir touché terre en Floride, où il a frappé la côte du golfe du Mexique avec de fortes pluies et des vents violents, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

"Isaias s’est très rapidement affaibli au-dessus de l’Alabama et s’est transformé en cyclone post-tropical", a indiqué le NHC dans une mise à jour.

Le cyclone devrait maintenant se déplacer vers le nord puis le nord-nord-est durant le week-end et s’affaiblir progressivement en traversant les vallées du Tennessee et de l’Ohio, a ajouté le NHC.

Avant d'être rétrogradé, Isaias était un ouragan catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, avec ses vents soutenus à 165 km/h.

Les bourrasques avaient déjà arraché les toits de certaines habitations et commerces, dans la ville floridienne de Pensacola et ses alentours, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Effrayant"

"On voit les arbres se plier, on voit les branches tomber. Des choses volent à toute vitesse, et je n'ai jamais vu un vent aussi fort auparavant, donc c'est intense, c'est effrayant", confiait à l'AFP Jonathan Ramos, 40 ans, depuis Pensacola.

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs États bordant le Golfe du Mexique, dont la Floride et l'Alabama, avaient déclaré l'état d'urgence et ordonné des évacuations.

Isaias était le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

Un automobiliste circule dans une rue déserte à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

"Nous prenons cette tempête très, très au sérieux", a assuré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Donald Trump a annoncé qu'il annulait sa venue samedi dans l'État voisin de l'Alabama, où il devait assister à un match de football américain.

Des personnes observent les fortes vagues à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Plusieurs aéroports en Floride avaient cessé vendredi temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières, appartenant notamment aux compagnies Chevron et Shell, ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine.

Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial.

Des ouvriers barricadent la devanture d'un magasin à Pensacola Beach, avant l'arrivée de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Isaias menaçait une zone avec de nombreuses raffineries, ce qui risque de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.