Le dirigeant de Taïwan dit augmenter les dépenses militaires pour éviter une guerre

Le président taiwanais Lai Ching-te s'exprime à l'occasion de la Fête nationale, le 10 octobre 2026 à Taipei ( AFP / I-Hwa Cheng )

Taïwan cherche à "empêcher une guerre" en augmentant ses dépenses en matière de défense, a déclaré samedi le dirigeant de l'île démocratique, sur laquelle la Chine exerce une pression militaire pour affirmer ses revendications territoriales.

Les 23 millions d'habitants de Taïwan vivent sous la menace constante d'une attaque de la Chine, qui insiste sur le fait que pour elle l'île fait partie de son territoire et a menacé d'utiliser la force pour l'annexer.

"Notre objectif, en augmentant les investissements dans la défense nationale, n'est pas de provoquer, mais plutôt d'empêcher une guerre", a déclaré le président Lai Ching-te dans un discours à l'occasion de la Fête nationale de Taïwan.

Les gouvernements successifs ont augmenté les dépenses militaires au cours de la dernière décennie, alors que Taïwan améliore sa capacité à éviter une éventuelle attaque chinoise et à montrer aux États-Unis, qui aident militairement l'île, qu'elle prend sa propre défense au sérieux.

Le président taiwanais Lai Ching-te s'exprime à l'occasion de la Fête nationale, le 10 octobre 2026 à Taipei ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le gouvernement de M. Lai a réservé un montant record de 1.100 milliards de nouveaux dollars taïwanais (34,5 milliards de dollars américains, soit 30,8 milliards d'euros) pour les dépenses de défense en 2027, ce qui représente plus de 3 % du produit intérieur brut (PIB).

"Pressions militaires"

"Nous ne cherchons pas (à imposer) l'hégémonie ni à dominer les autres", a déclaré M. Lai dans son discours annuel prononcé devant le Bureau présidentiel à Taipei, où une foule était réunie.

"Cependant, la paix ne peut pas reposer uniquement sur des vœux, et la tolérance ne peut pas devenir un prétexte pour que les agresseurs empiètent toujours davantage", a poursuivi M. Lai, soulignant que la Chine continuait "d'exercer des pressions par des activités militaires et dans les zones grises, afin de tenter de modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan".

En réponse, la porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taïwan, Zhang Han, a accusé M. Lai de chercher à "faire avancer l’indépendance de Taïwan par des moyens militaires et en s'appuyant sur le soutien étranger, tout en attisant la confrontation dans le détroit de Taïwan", selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Le président taiwanais Lai Ching-te s'exprime à l'occasion de la Fête nationale, le 10 octobre 2026 à Taipei ( AFP / I-Hwa Cheng )

M. Lai s'est félicité des discussions entre les États-Unis et la Chine, mais il a insisté sur le fait qu'il fallait "respecter le droit d'existence du peuple taïwanais".

Des responsables américains et taïwanais ont répété à plusieurs reprises que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé sous la présidence de Donald Trump, dont les propos ont parfois suscité de vives préoccupations.

Bien que les États-Unis aient transféré leurs relations diplomatiques officielles de Taipei à Pékin il y a près de 50 ans, Washington reste le principal soutien sécuritaire de Taïwan.

Des inquiétudes ont émergé à Taïwan après la suggestion en mai de Donald Trump indiquant que les ventes d'armes à l'île pourraient servir de monnaie d'échange avec la Chine, ce à quoi le président taïwanais avait rétorqué que son pays ne pouvait pas faire l'objet d'un "marchandage".

Taïwan attend la signature de M. Trump pour l'achat d'armes d'une valeur de 14 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros), notamment le système de défense aérienne Patriot fabriqué aux États-Unis.

Soutien "extrêmement important"

Des avions de chasse taïwanais et deux hélicoptères Chinook transportant d'immenses drapeaux taïwanais ont survolé samedi Taipei, tandis que des milliers de personnes, parmi lesquelles des diplomates étrangers, se sont rassemblées devant le Palais présidentiel pour un défilé militaire, des spectacles de danse et le discours de M. Lai.

"On sent vraiment la chaleur de la société taïwanaise", a déclaré Feng Jing-heng, 70 ans, qui se trouvait dans la foule à regarder les festivités.

Les célébrations de samedi commémorent le 115e anniversaire de la chute de la dynastie Qing en Chine et la fondation subséquente de la République de Chine.

Le différend actuel entre Pékin et Taïwan remonte à la guerre civile opposant les forces nationalistes de Chiang Kaï-chek, qui se sont repliées sur l'île en 1949 après avoir été vaincues par les combattants communistes de Mao Tsé-Toung.

Le président du Parlement, Han Kuo-yu, membre influent du principal parti d'opposition favorable à un rapprochement avec la Chine, a déclaré que "le soutien des États-Unis (était) extrêmement important pour la sécurité de Taïwan", tout en soulignant les liens historiques et culturels avec la Chine.