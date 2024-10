Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: a inauguré une chaîne d'assemblage avec Tata information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Tata Advanced Systems Limited (TASL) et Airbus ont inauguré le complexe de la chaîne d'assemblage final (FAL) de l'avion Airbus C295 à Vadodara, dans le Gujarat en Inde.



TASL et Airbus s'associent pour le projet pionnier ' Make in India ' visant à livrer 56 avions C295 à l'Indian Air Force (IAF).



Cette inauguration intervient trois ans après que l'IAF a officialisé l'acquisition de 56 Airbus C295 pour remplacer sa flotte AVRO existante.



Conformément au contrat, 40 unités seront fabriquées et assemblées en partenariat avec TASL dans cette FAL, tandis que 16 seront livrées à l'IAF en état de ' vol ' depuis la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Séville, en Espagne. À ce jour, un total de six appareils ont déjà été livrés.





Valeurs associées AIRBUS 139,90 EUR Euronext Paris -0,41%