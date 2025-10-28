Amundi: le bénéfice recule de 22% au 3e trimestre, lesté par les frais liés à une réorganisation

La directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson, à Évian, le 30 juillet 2030. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Amundi a franchi un nouveau record d'actifs à gérer mais a vu son bénéfice reculer de 22% au troisième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle de 80 millions d'euros liée à un plan de réorganisation de certaines activités du groupe, selon ses résultats publiés mardi.

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe a dégagé un bénéfice net de 249 millions d'euros sur la période, contre 320 millions au troisième trimestre de l'an dernier.

Le groupe réorganise actuellement son expertise multi-actifs en Europe, conformément à un plan présenté au trimestre dernier "qui doit permettre de dégager 40 millions d'euros chaque année pour financer l'accélération de nos investissements", a rappelé Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, lors d'une conférence téléphonique.

Amundi a provisionné "en une seule fois" les charges liées à ce programme d'optimisation, a-t-elle précisé.

"Ces charges représentent environ 80 millions d'euros", a ajouté Nicolas Calcoen, directeur général délégué et directeur du pôle Stratégie, Finance et Contrôle d'Amundi.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net de l'entreprise s'affiche en hausse de 40%, à 1,2 milliard d'euros.

Amundi a franchi un nouveau record d'encours sous gestion, à 2.317 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 3,5% depuis le début de l'année.

"Cette croissance est essentiellement tirée par une collecte de très bon niveau, largement supérieure déjà à celle de l'an dernier", a relevé M. Calcoen.

Le groupe affiche une collecte nette de 67 milliards d'euros depuis le début de l'année, dont 15 milliards sur le troisième trimestre.

Si les encours sous gestion du groupe ont aussi bénéficié de la hausse des marchés actions dans le monde, Amundi souligne que ces gains ont été partiellement contrebalancés par "les effets de change défavorables dus à la dépréciation du dollar américain (-12%) et de la roupie indienne (-15%)", la principale coentreprise d'Amundi étant basée en Inde.

Amundi doit présenter le 18 novembre son nouveau plan stratégique à moyen terme, successeur du plan "Ambitions 2025". Ce programme prendra notamment en compte la fin du partenariat de distribution avec UniCredit en juillet 2027.

"Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade", précise le groupe.