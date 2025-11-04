Airbus a encore 235 avions à livrer pour atteindre son objectif annuel, selon des sources

55e Salon aéronautique du Bourget, près de Paris

Airbus a livré 585 avions au cours des dix premiers mois de l'année, selon des sources industrielles, et il en reste 235 à livrer pour atteindre un objectif d'environ 820 livraisons pour l'ensemble de l'année.

Ces livraisons cumulées comprennent 78 appareils remis aux compagnies aériennes en octobre, ont ajouté les sources, confirmant des informations de l'agence Bloomberg.

Airbus s'est refusé à tout commentaire avant la publication des données mensuelles prévue vendredi.

Le directeur général du groupe Guillaume Faury a déclaré la semaine dernière que les livraisons resteraient "très concentrées en fin d’année" ('backloaded'), avec une accélération dans les deux derniers mois de l'année, alors que le groupe attend les livraisons de moteurs. Airbus dispose actuellement d’une trentaine d’appareils assemblés en attente de moteurs.

