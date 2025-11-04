 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,41
-1,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus a encore 235 avions à livrer pour atteindre son objectif annuel, selon des sources
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:56

55e Salon aéronautique du Bourget, près de Paris

55e Salon aéronautique du Bourget, près de Paris

Airbus a livré 585 avions au cours des dix premiers mois de l'année, selon des sources industrielles, et il en reste 235 à livrer pour atteindre un objectif d'environ 820 livraisons pour l'ensemble de l'année.

Ces livraisons cumulées comprennent 78 appareils remis aux compagnies aériennes en octobre, ont ajouté les sources, confirmant des informations de l'agence Bloomberg.

Airbus s'est refusé à tout commentaire avant la publication des données mensuelles prévue vendredi.

Le directeur général du groupe Guillaume Faury a déclaré la semaine dernière que les livraisons resteraient "très concentrées en fin d’année" ('backloaded'), avec une accélération dans les deux derniers mois de l'année, alors que le groupe attend les livraisons de moteurs. Airbus dispose actuellement d’une trentaine d’appareils assemblés en attente de moteurs.

(Reportage Tim Hepher, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank