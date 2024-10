Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus : 7ème hausse d'affilée, grimpe au-delà de 140,5E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Airbus aligne une 7ème hausse d'affilée et grimpe au-delà de 140,5E, le cumul de gain dépassant les 13% depuis un plancher de 125E.

L'avionneur retrace le zénith des 140,8E du 27 août.

Au-delà, Airbus tentera d'aller combler le 'gap' des 148E du 24 juin.





Valeurs associées AIRBUS 140,74 EUR Euronext Paris +3,52%