Airbnb va payer une amende de 64 millions d'euros en Espagne

(AOF) - Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d’euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d’hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l’amende imposée.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer