Airbnb va payer une amende de 64 millions d'euros en Espagne
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:37

(AOF) - Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d’euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d’hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l’amende imposée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

