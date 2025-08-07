Airbnb: profits en hausse, mais perspectives prudentes
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 07:25
Le groupe a vu ses revenus s'accroitre de 13% à 3,1 milliards de dollars, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées, une légère hausse du taux quotidien moyen et un effet calendaire lié à Pâques'.
Pour le troisième trimestre, la plateforme de location de logements de courte durée anticipe une marge d'EBITDA ajusté en recul sur un an en raison d'investissements, pour des revenus en croissance de 8-10% à entre 4,02 et 4,10 milliards.
'Nous attendons une comparaison annuelle plus difficile vers la fin du trimestre, une dynamique qui se poursuivra au quatrième trimestre, mettant sous pression les taux de croissance plus tard dans l'année', prévient-elle.
Valeurs associées
|130,5000 USD
|NASDAQ
|+0,42%
