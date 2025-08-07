 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 650,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Airbnb: profits en hausse, mais perspectives prudentes
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Airbnb publie un bénéfice net en hausse de 16% à 642 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 17% à un milliard de dollars, soit une marge de 34%, et un free cash-flow d'un milliard.

Le groupe a vu ses revenus s'accroitre de 13% à 3,1 milliards de dollars, une croissance 'principalement portée par une augmentation solide des nuits passées, une légère hausse du taux quotidien moyen et un effet calendaire lié à Pâques'.

Pour le troisième trimestre, la plateforme de location de logements de courte durée anticipe une marge d'EBITDA ajusté en recul sur un an en raison d'investissements, pour des revenus en croissance de 8-10% à entre 4,02 et 4,10 milliards.

'Nous attendons une comparaison annuelle plus difficile vers la fin du trimestre, une dynamique qui se poursuivra au quatrième trimestre, mettant sous pression les taux de croissance plus tard dans l'année', prévient-elle.

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ +0,42%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank