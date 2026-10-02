Airbnb en hausse après la révision à la hausse de KeyBanc, qui le qualifie de « bénéficiaire de l'IA »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions d'Airbnb ABNB.O progressent de 2% à 163,70 dollars en pré-ouverture

** KeyBanc Capital Markets relève sa recommandation de « sector weight » à « overweight » avec un objectif de cours de 191 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 19% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon KeyBanc: "Airbnb entre dans une période de croissance plus durable, soutenue par l’accélération des tendances fondamentales, l’émergence des hôtels comme moteur de croissance significatif et la poursuite de l’amélioration des marges"

** "Airbnb est un bénéficiaire de l’IA et son activité est à l’abri des perturbations liées à cette technologie" - KeyBanc

** Vingt-sept des 45 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure, 17 "conserver" et 1 "vendre"; leur objectif de cours médian est de 189,86 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, l’action affichait une hausse de 18,2% depuis le début de l’année