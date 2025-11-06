Airbnb en baisse avec l'ensemble du marché ; résultats attendus après la cloche

6 novembre - ** Les actions d'Airbnb ABNB.O étaient en baisse de 1,3 % dans les échanges de l'après-midi jeudi, alors que le marché plus large a baissé, avec le marché en ligne pour les séjours chez l'habitant qui devrait afficher une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel en glissement annuel et du bénéfice par action lorsqu'il publiera ses résultats après la cloche de clôture

** Le Nasdaq .IXIC a baissé de plus de 1% dans les échanges de l'après-midi

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 4,08 milliards de dollars pour ABNB au troisième trimestre, contre 3,73 milliards de dollars au trimestre précédent, et un bénéfice par action de 2,34 dollars, contre 2,13 dollars il y a un an, selon LSEG ** Début août, Airbnb a prévu une croissance plus lente au second semestre, décevant les investisseurs du secteur qui s'attendaient à un rebond de la demande de voyages

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 16 notes "achat fort" ou "achat", 23 notes "maintien" et sept notes "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur l'action est de 142,50 $; l'action était en dernier lieu à 120,94 $

** Les actions d'ABNB sont en baisse de près de 8 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 20 % pour le Nasdaq au cours de cette période