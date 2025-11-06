 Aller au contenu principal
Airbnb en baisse avec l'ensemble du marché ; résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions d'Airbnb ABNB.O étaient en baisse de 1,3 % dans les échanges de l'après-midi jeudi, alors que le marché plus large a baissé, avec le marché en ligne pour les séjours chez l'habitant qui devrait afficher une augmentation du chiffre d'affaires trimestriel en glissement annuel et du bénéfice par action lorsqu'il publiera ses résultats après la cloche de clôture

** Le Nasdaq .IXIC a baissé de plus de 1% dans les échanges de l'après-midi

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 4,08 milliards de dollars pour ABNB au troisième trimestre, contre 3,73 milliards de dollars au trimestre précédent, et un bénéfice par action de 2,34 dollars, contre 2,13 dollars il y a un an, selon LSEG ** Début août, Airbnb a prévu une croissance plus lente au second semestre, décevant les investisseurs du secteur qui s'attendaient à un rebond de la demande de voyages

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 16 notes "achat fort" ou "achat", 23 notes "maintien" et sept notes "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur l'action est de 142,50 $; l'action était en dernier lieu à 120,94 $

** Les actions d'ABNB sont en baisse de près de 8 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 20 % pour le Nasdaq au cours de cette période

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
121,2300 USD NASDAQ -1,04%
NASDAQ Composite
23 210,59 Pts Index Ex -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

