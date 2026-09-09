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Airbnb en baisse alors que l'entreprise s'apprête à faire face à davantage de restrictions après la proposition de l'UE de mesures visant à lutter contre la pénurie de logements
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 15:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action Airbnb ABNB.O recule d'environ 3 % à 170 dollars

** L'entreprise devrait faire face à davantage de restrictions, la Commission européenne ayant proposé des règles visant à aider les autorités à lutter contre la pénurie de logements dans les destinations touristiques très prisées

** La pénurie de logements abordables a poussé de nombreux jeunes Européens à manifester contre l’essor des locations de vacances à court terme

** "Il y a un an, j’ai promis de m’attaquer au problème de l’accessibilité au logement en Europe. Aujourd’hui, nous faisons un pas dans cette direction. En apportant davantage de clarté et de soutien aux autorités locales et aux communautés, en nous ancrant dans les réalités locales", a déclaré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans un communiqué

** Compte tenu des mouvements de la séance, ABNB affiche une hausse de 25,2 % depuis le début de l’année

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