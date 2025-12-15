Airbnb, Coca-Cola, Johnson & Johnson... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Airbnb
Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d'euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d'hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l'amende imposée.
Coca-Cola
Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
Johnson & Johnson
Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l'ovaire après des décennies d'utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l'autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.
Le conseil d'administration de Tesla a gagné plus de 3 milliards de dollars grâce à des attributions d'actions qui ont dépassé largement la valeur de celles accordées à leurs homologues des plus grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse effectuée par Equilar pour Reuters. En parallèle, Spie et Tesla ont signé un accord-cadre portant sur la réalisation de projets de stockage d'énergie par batterie.
