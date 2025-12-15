 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbnb, Coca-Cola, Johnson & Johnson... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 15/12/2025 à 15:02

(AOF) - Airbnb

Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d'euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d'hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l'amende imposée.

Coca-Cola

Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Johnson & Johnson

Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l'ovaire après des décennies d'utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l'autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.

Tesla

Le conseil d'administration de Tesla a gagné plus de 3 milliards de dollars grâce à des attributions d'actions qui ont dépassé largement la valeur de celles accordées à leurs homologues des plus grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse effectuée par Equilar pour Reuters. En parallèle, Spie et Tesla ont signé un accord-cadre portant sur la réalisation de projets de stockage d'énergie par batterie.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
128,3600 USD NASDAQ -0,02%
COCA-COLA CO
70,540 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
211,695 USD NYSE 0,00%
TESLA
458,9600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 15:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank