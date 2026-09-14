AirBaltic demande la protection du chapitre 11, frappée par les coûts de la guerre en Iran

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* Les coûts du kérosène ont grimpé en flèche en raison de la guerre

* Le dépôt de bilan intervient après l'échec des négociations avec les créanciers

* La compagnie aérienne poursuivra ses activités tout en restructurant sa dette

* FACTBOX sur airBaltic

(Reprise de l'article pour ajouter un lien vers la FACTBOX sur airBaltic)

par Andrius Sytas et Gianluca Lo Nostro

La compagnie aérienne lettone airBaltic a déposé volontairement une demande de mise sous la protection du chapitre 11 du Code américain des faillites à New York, a-t-elle annoncé lundi, alors qu'elle cherche à restructurer sa dette et à survivre à une crise sectorielle de plus en plus grave provoquée par la guerre en Iran .

AirBaltic a indiqué dans un communiqué avoir obtenu un engagement de financement de 350 millions d’euros (405 millions de dollars) auprès de prêteurs, notamment Strategic Value Partners, Barclays BARC.L , Hayfin Capital Management, Morgan Stanley MS.N et Oaktree Capital Management, afin de soutenir ses activités pendant la restructuration.

Ce financement, à un taux d'environ 12%, est soumis à l'approbation du tribunal, a déclaré Erno Hilden, directeur général d'airBaltic, lors d'une conférence de presse.

«Au cours des prochains mois, nous dialoguerons avec toutes nos parties prenantes afin de convenir de conditions viables», a-t-il déclaré, ajoutant que la compagnie envisageait une amélioration annuelle de ses résultats de 44 millions d’euros.

La guerre entre les États-Unis et l’Iran a entraîné un doublement des prix du kérosène, provoquant la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19. Des investisseurs et des dirigeants ont averti que les transporteurs dont les bilans sont sous pression risquaient de s’effondrer.

« AirBaltic connaît des difficultés financières aiguës dues à une combinaison de facteurs financiers et géopolitiques », a écrit le conseil d’administration de la compagnie aérienne dans un document déposé auprès du tribunal des faillites.

« L’UNE DES MEILLEURES OPTIONS » POUR ASSURER LA POURSUITE DES ACTIVITÉS D’AIRBALTIC

AirBaltic, qui dispose d’une flotte d’une cinquantaine d’Airbus AIR.PA A220-300 , est détenue majoritairement par le gouvernement letton, Lufthansa LHAG.DE détenant une participation minoritaire de 10%.

Avant le dépôt de cette demande, les détenteurs d’obligations d’AirBaltic devaient se prononcer sur le projet de la compagnie visant à lever jusqu’à 257 millions d’euros par le biais d’une nouvelle dette «super-senior» arrivant à échéance en février 2027, à un taux de 25%.

Le Premier ministre letton, Andris Kulbergs, a déclaré que la procédure au titre du chapitre 11 avait été engagée après que des détenteurs d’obligations représentant plus de 70% de la valeur de la dette eurent décidé d’opter plutôtpour la liquidation.

« Je considère cette solution comme l’une des meilleures options pour garantir la viabilité d’airBaltic, car elle fournit les outils et le temps nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration », a déclaré M. Kulbergs dans un communiqué.

Le gouvernement continue de rechercher un investisseur stratégique alors qu’airBaltic réduit sa flotte et réorganise ses engagements, a-t-il ajouté.

AirBaltic est la deuxième compagnie aérienne victime de la guerre après la faillite de Spirit Airlines en mai . La compagnie low-cost américaine, qui avait déposé le bilan plusieurs mois avant le début du conflit fin février, n’avait pas réussi à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage public.

D’autres compagnies aériennes, comme AirAsia AIRG.KL , la plus grande compagnie low-cost d’Asie du Sud-Est, sont à la recherche de nouveaux capitaux .

LE CHAPITRE 11 OFFRE UNE PROTECTION CONTRE LES CRÉANCIERS

M. Hilden, qui a accompagné la compagnie aérienne scandinave SAS tout au long de sa procédure au titre du chapitre 11 entre 2022 et 2024, a déclaré qu’airBaltic « envisageait la même procédure ».

AirBaltic a précisé que ses vols se poursuivraient comme prévu pendant la procédure placée sous contrôle judiciaire, qui devrait s’achever d’ici juin de l’année prochaine.

«Cela leur offre un cadre protecteur pour remettre de l’ordre dans leurs affaires… Je ne vois pas pourquoi airBaltic ne ferait pas comme SAS », a déclaré John Strickland, analyste.

Yves Schwyter, fondateur de Vectus Intelligence, une société spécialisée dans l’analyse des risques liés au capital dans le secteur aérien, a déclaré que la voie du chapitre 11 constituait « probablement une structure de capital plus viable que celle qui était envisagée il y a une semaine ».

La compagnie aérienne avait pour objectif de porter sa flotte à 100 appareils et, selon l’analyste aéronautique Simonas Bartkus, comptait développer le trafic de transit en provenance de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine via Riga.

« Cette opportunité n’est plus d’actualité, et la compagnie est devenue trop grande pour son marché… La hausse du coût du carburant a aggravé la situation, et elle n’a pas eu le temps de trouver une solution », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Kulbergs a indiqué dans une vidéo publiée sur X qu’en avril airBaltic avait « épuisé » les 380 millions d’euros levés grâce à des obligations émises en 2024. Un prêt d’urgence de 30 millions d’euros accordé par le gouvernement a pris fin en juin, a-t-il ajouté, et la compagnie aérienne avait tenté de louer ses avions excédentaires.

« L’exploitation des liaisons vers les pays baltes et la Lettonie ne nécessite que 30 appareils, et non 100 », a-t-il écrit.

(1 dollar = 0,8653 euro)