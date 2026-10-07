Air Products va construire une unité de séparation de l'air fonctionnant au GNL pour une coentreprise dirigée par Petronas en Malaisie

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Air Products APD.N a annoncé mercredi avoir signé un accord avec une coentreprise dirigée par Petronas Gas Berhad en vue de concevoir, construire et exploiter une unité de séparation de l'air fonctionnant au GNL pour produire des gaz industriels en Malaisie.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les producteurs de gaz industriels pour améliorer leur efficacité et réduire leurs émissions en utilisant l'énergie libérée lors du processus de regazéification du GNL.

Voici plus de détails:

* Air Products a indiqué que l'installation produirait plus de 600 tonnes par jour d'oxygène liquide, d'azote et d'argon, des gaz utilisés dans des secteurs allant de l'électronique et de l'industrie manufacturière à la pétrochimie et à l'aérospatiale

* Ce projet est développé pour le compte de PG Cold Energy 1, une coentreprise dirigée par Petronas Gas Berhad et Dialog Group.

* Petronas Gas Berhad est la filiale chargée des infrastructures gazières de la société énergétique publique malaisienne Petronas

* Air Products a précisé que l'installation sera située au terminal de regazéification de GNL de Pengerang, dans l'État de Johor, en Malaisie, où le gaz naturel liquéfié importé est reconverti en gaz pour être utilisé

* La société a précisé que ce projet constituera la première unité de séparation de l’air alimentée au GNL en Malaisie et sa cinquième en Asie

* Air Products a précisé que l’usine approvisionnera des clients du sud et du centre de la Malaisie, notamment dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique, de la pétrochimie, de l’aérospatiale et de l’industrie manufacturière

* La mise en service de l'usine est prévue pour début 2027