Air Products progresse grâce à des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N augmentent de 4,7 % à 248,75 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté 2026 compris entre 12,85 $ et 13,15 $ par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation de 12,88 $ par action - données compilées par LSEG

** La société dépasse de peu les estimations de bénéfices ajustés pour le quatrième trimestre, grâce à de fortes ventes en Europe et en Asie

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,39 $ par action au quatrième trimestre, contre une estimation de 3,38 $ par action

** A la dernière clôture, les actions d'APD ont baissé de 18,1% depuis le début de l'année