Air Products dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations et des détails issus de la conférence téléphonique) par Arunima Kumar

Le groupe de gaz industriels Air Products

APD.N a relevé jeudi ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026 après avoir publié un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, tout en écartant tout impact financier lié à l'attaque subie par son site de Jazan en Arabie saoudite.

Air Products, dont l'action a progressé d'environ 4 % en début de séance, a également indiqué qu'elle menait des discussions avec des acquéreurs stratégiques et collaborait avec des banques internationales et locales en vue de céder certains actifs liés à la gazéification en Asie.

La société avait précédemment annoncé son intention de se retirer de plusieurs projets liés aux énergies propres, son directeur général, Eduardo Menezes, cherchant à optimiser son portefeuille et à réduire ses dépenses d’investissement.

Sur la base des chiffres publiés, Air Products a enregistré une perte nette attribuable à la société de 1,44 milliard de dollars, soit 6,47 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, après avoir comptabilisé environ 2,9 milliards de dollars de charges avant impôts.

Ces charges étaient liées au retrait de la société d’un complexe dédié aux énergies propres en cours de construction en Louisiane, d’une usine de production d’hydrogène vert à Casa Grande, en Arizona, ainsi que d’autres projets de distribution d’énergies propres de moindre envergure.

Les volumes d’hélium provenant de la source d’Air Products au Moyen-Orient sont restés limités, car les expéditions nécessitent actuellement de traverser la mer Rouge, a indiqué la société lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Les attaques menées par les forces houthistes, alliées à l’Iran, contre des navires saoudiensontperturbé le transport maritime dans la région.

Air Products a affiché un bénéfice par action ajusté de 3,47 dollars pour le trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 3,34 dollars.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 13,39 et 13,49 dollars pour l’exercice 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 13,00 à 13,25 dollars. Les analystes s’attendaient à 13,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, la société table sur un bénéfice ajusté compris entre 3,55 et 3,65 dollars par action, supérieur aux prévisions de 3,51 dollars par action.