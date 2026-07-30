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Air Products dépasse les attentes sur son 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 13:55
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Air Products publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 3,47 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, dépassant la limite supérieure de sa propre fourchette de prévisions, ainsi que les 3,34 USD attendus en moyenne par les analystes.

Le fournisseur de gaz industriels a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 9% à 810 MUSD, soit une marge en amélioration de 1,1 point à 25,6%, pour des revenus en croissance de 5% à 3,2 MdsUSD.

Air Products explique la progression de son bénéfice d'exploitation ajusté par des volumes sur site plus élevés, des effets de change favorables et des hausses de prix, des facteurs positifs partiellement compensés par des coûts plus élevés.

Air Products relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à une fourchette de 13,39 USD à 13,49 USD (à comparer à une prévision précédente de 13,00 USD à 13,25 USD), impliquant une estimation de 3,55 USD à 3,65 USD pour le 4e trimestre 2026.

Le groupe déclare rester "prudent face à l'incertitude macroéconomique", mais s'attendre à "voir les bénéfices de nouvelles contributions d'actifs, des actions de tarification et des progrès dans les initiatives de productivité".

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