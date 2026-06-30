Air New Zealand reporte la livraison de deux Boeing 787 et nomme Kris Cudmore au poste de directeur financier

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Air New Zealand AIR.NZ a annoncé mardi le report de la livraison de deux nouveaux Boeing 787, tout en nommant par ailleurs Kris Cudmore, un cadre de l’entreprise, au poste de directeur financier.

La compagnie a indiqué que les deux nouveaux 787 qu’elle devait recevoir au cours de l’exercice 2026, sur un total de 10 commandés, sont désormais reportés au premier semestre 2027. L’exercice 2026 s’achève ce mardi.

La compagnie aérienne nationale néo-zélandaise a déclaré qu’elle « réorganisait » le calendrier des livraisons et qu’elle était en pourparlers avec les constructeurs.

Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre d’une réorientation stratégique plus large de la compagnie aérienne, qui vise à la ramener à la rentabilité et à transformer sa structure de coûts, avec pour objectif de réaliser 100 millions de dollars néo-zélandais (56,50 millions de dollars) d’économies annualisées à partir de 2027.

Cette annonce intervient à un moment tumultueux pour la compagnie aérienne, alors que la hausse des coûts du carburant due au conflit au Moyen-Orient est venue s’ajouter aux pressions existantes, ce qui a conduit la société à prévoir en mai sa plus importante perte annuelle avant impôts depuis quatre ans et à imposer deux séries de hausses tarifaires .

Mardi, la compagnie a fait état de pressions opérationnelles et financières importantes au cours des dernières années, notamment des contraintes de disponibilité des avions et des moteurs, la hausse des coûts du système aéronautique et la faiblesse de l’économie néo-zélandaise.

Elle a indiqué qu’elle se concentrerait sur le développement de sa présence sur les grands marchés, qu’elle affinait son offre haut de gamme et qu’elle allouait davantage de ressources aux secteurs présentant le meilleur retour sur investissement.

La compagnie aérienne prévoit également la livraison de nouveaux Airbus A321neo pour ses segments international et domestique en 2028.

Par ailleurs, Kris Cudmore prendra ses fonctions de directeur financier le 3 août.

Il occupe actuellement le poste de responsable de l’infrastructure, de la planification et des activités commerciales de la compagnie et remplacera le directeur financier sortant, Richard Thomson, qui occupait ce poste depuis début 2021.

(1 $ = 1,7699 dollar néo-zélandais)