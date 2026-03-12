Air New Zealand réduit ses vols en raison de la flambée des prix du carburant

* Le transporteur néo-zélandais va réduire sa capacité d'environ 5 % jusqu'au début du mois de mai

* Les services vers les zones rurales éloignées du conflit au Moyen-Orient sont touchés

* La flambée des prix du carburant et les fermetures d'espaces aériens ont provoqué la pire crise du secteur depuis COVID-19

Air New Zealand AIR.NZ a annoncé jeudi qu'elle réduirait de 5 % le nombre de ses vols, soit environ 1 100 services, jusqu'au début du mois de mai, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix du kérosène et perturbe les déplacements, même dans les régions rurales situées à des milliers de kilomètres de la zone de conflit.

Le transporteur néo-zélandais a rejoint d'autres compagnies aériennes, dont l'australienne Qantas Airways

QAN.AX , la scandinave SAS et Thai Airways THAI.BK , en annonçant des hausses de tarifs cette semaine, en raison d'une brusque augmentation du prix du carburant qui a ébranlé le secteur mondial de l'aviation.

Le conflit au Moyen-Orient a contraint de nombreuses compagnies aériennes à annuler les vols à destination et en provenance de la région ou à utiliser des itinéraires alternatifs en raison des tirs de drones et de missiles qui ont sévèrement réduit l'espace aérien et provoqué la plus grande crise de l'industrie aéronautique depuis la pandémie.

Les prix du pétrole ont grimpé jeudi après que des responsables irakiens de la sécurité ont déclaré que des bateaux iraniens chargés d'explosifs avaient heurté deux pétroliers, au milieu d'autres perturbations de l'approvisionnement mondial, et que l'Iran a déclaré que le monde devrait être prêt pour un pétrole à 200 dollars le baril .

Le directeur général d'Air New Zealand, Nikhil Ravishankar, a déclaré à la radio publique néo-zélandaise qu'environ 44 000 clients sur les 1,9 million qui prennent l'avion jusqu'au début du mois de mai devraient être relogés en raison de la réduction des vols nationaux et internationaux.

Les aéroports desservant des régions telles que Marlborough, région viticole populaire de Nouvelle-Zélande, et New Plymouth, ville de la côte ouest, verront leurs services réduits au cours des prochaines semaines.

Selon M. Ravishankar, moins de vols long-courriers seront supprimés, car les liaisons avec les États-Unis sont devenues une escale plus populaire sur le chemin de l'Europe depuis les fermetures généralisées de l'espace aérien au Moyen-Orient.

"Les gens veulent toujours se rendre en Europe, et nous pouvons le faire en passant par l'espace aérien américain, et c'est ce que nous nous efforçons de faire", a-t-il déclaré.

Les actions d'Air New Zealand ont baissé de 1% jeudi, en ligne avec les baisses de Cathay Pacific 0293.HK de Hong Kong, Qantas Airways QAN.AX d'Australie et Japan Airlines 9201.T .

Le directeur général de l'aéroport de Sydney, Scott Charlton, a mis en garde contre l'approvisionnement en kérosène jeudi, soulevant de nouvelles inquiétudes concernant le plus grand centre aéronautique d'Australie, qui consomme près de 40 % du carburant, et dont l'approvisionnement pour 25 à 30 jours est retenu dans les pipelines et les entrepôts.

"Nous ne raffinons plus le carburant d'aviation à grande échelle. Nous l'importons", a déclaré M. Charlton lors d'une conférence sur les biocarburants.

Cela signifie que la fiabilité de cet approvisionnement de 25 jours dépend des voies maritimes internationales, de la capacité de raffinage mondiale et de la stabilité géopolitique, a-t-il ajouté.

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific 0293.HK a été la dernière à ajuster les surcharges carburant jeudi.

Le transporteur phare du centre financier asiatique a déclaré que toutes les lignes seraient affectées à partir du 18 mars, alors que les prix du kérosène ont doublé depuis le début du mois de mars dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Mercredi, deux drones sont tombés près de l'aéroport principal de Dubaï - la plate-forme la plus fréquentée au monde par les passagers internationaux - et Bahreïn a évacué certains avions, les attaques contre les infrastructures dans le Golfe continuant à peser sur le trafic aérien .

La guerre a également perturbé le transport maritime via la route d'exportation de pétrole la plus vitale au monde, fait grimper les prix du pétrole et bouleversé les voyages dans le monde , faisant grimper en flèche les billets d'avion sur certains itinéraires et suscitant la crainte d'un effondrement profond des voyages.

Les voyageurs s'empressent également de se tourner vers des compagnies qui évitent l'espace aérien du Moyen-Orient. Thai Airways a déclaré qu'elle embarquait déjà davantage de passagers en provenance et à destination de l'Europe.

Cathay Pacific a annulé ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'à la fin du mois de mars et a ajouté des vols vers Londres et Zurich, profitant ainsi d'un pic de la demande pour les vols Asie-Europe qui évitent le Moyen-Orient.

Soulignant les répercussions du conflit au-delà du Moyen-Orient, le Viêt Nam a averti mercredi que ses compagnies aériennes nationales pourraient être confrontées à des pénuries de carburant dès le mois prochain.