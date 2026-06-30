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Air New Zealand cherche à reporter les livraisons de Boeing 787 et à réduire ses coûts dans le cadre d'une réorientation stratégique
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 06:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une compagnie aérienne déficitaire espère renouer avec la rentabilité au cours des deux prochaines années

* Les retards dans les livraisons du 787 ont alourdi son profil d’investissements pour l’exercice 27, selon le directeur financier

* La compagnie aérienne a commencé à se couvrir sur la marge de raffinage du carburant ainsi que sur le prix du pétrole

(Refonte de l'article, ajout de commentaires de dirigeants et de contexte tout au long du texte) par Julie Zhu et Shruti Agarwal

Air New Zealand AIR.NZ a déclaré qu’elle chercherait à retarder les livraisons des Boeing BA.N 787, à réduire davantage ses coûts et à attirer une clientèle touristique haut de gamme dans le cadre d’une réorientation stratégique visant à ramener la compagnie aérienne déficitaire à la rentabilité au cours des deux prochaines années.

L’arrivée plus tardive que prévu de deux 787 Dreamliner, due à des problèmes de fabrication, a alourdi son profil de dépenses d’investissement pour l’exercice financier débutant le 1er juillet, a déclaré le directeur financier sortant, Richard Thomson, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Ces appareils devaient initialement être livrés au cours de l’exercice se terminant le 30 juin, et en raison de ces retards, la compagnie aérienne travaille avec Boeing pour reporter d’autres livraisons, a-t-il précisé.

Boeing a refusé de commenter, indiquant qu’il s’en remettait à Air New Zealand sur cette question.

Air New Zealand a commandé 10 787 et cherche à réduire ses dépenses à un moment où la hausse des coûts du carburant, due au conflit au Moyen-Orient, vient s'ajouter aux pressions existantes. Cela a conduit la compagnie à prévoir en mai sa plus importante perte annuelle avant impôts depuis quatre ans, et à imposer deux séries de hausses tarifaires .

La compagnie a fait état mardi de pressions opérationnelles et financières importantes au cours des dernières années, notamment des contraintes liées à la disponibilité des avions et des moteurs, la hausse des coûts du système aéronautique et la faiblesse de l’économie néo-zélandaise.

Lorsqu’on lui a demandé si la compagnie aérienne pourrait renouer avec les bénéfices au cours de l’exercice se terminant le 30 juin 2027, M. Thomson a déclaré: “Je considère l’exercice 2027 comme une année de transition.”

La compagnie a indiqué qu’elle comptait réduire ses coûts de 100 millions de dollars néo-zélandais (XX,XX millions d'euros) (56,45 millions de dollars américains) au cours de l’exercice 2027. Ses prévisions de perte pour l’exercice 2026, comprises entre 340 et 390 millions de dollars néo-zélandais avant impôts, restent inchangées et les analystes ne s’attendent pas à ce qu’elle renoue avec un bénéfice avant impôts avant l’exercice 2028, selon les estimations compilées par LSEG.

Le directeur général Nikhil Ravishankar a déclaré que les prix élevés du carburant, et en particulier une hausse inhabituelle des marges de raffinage due au conflit avec l’Iran, “ont accru la volatilité et l’incertitude” quant aux perspectives de la compagnie aérienne.

M. Thomson a indiqué qu’Air New Zealand avait commencé à se couvrir sur la marge de raffinage, ce qui était rare parmi les compagnies aériennes avant le conflit. La compagnie est couverte à 76 % sur le Brent, dont le prix s’établissait dans la partie supérieure des 70 dollars le baril au premier semestre, ainsi qu’à 20 % sur la marge de raffinage, comprise entre 35 et 40 dollars le baril, a-t-il précisé.

M. Ravishankar a déclaré que la compagnie aérienne allait désormais cibler les clients haut de gamme en provenance de l’étranger — des voyageurs au long cours qui choisissent la Nouvelle-Zélande comme destination “à ne pas manquer” et qui apprécient une expérience typiquement néo-zélandaise.

Ces visiteurs pourraient ensuite emprunter les réseaux nationaux et régionaux de la compagnie, a-t-il ajouté.

La compagnie a annoncé que M. Thomson, en poste depuis début 2021, serait remplacé au poste de directeur financier par Kris Cudmore, un cadre d’Air New Zealand chargé de l’infrastructure, de la planification et des activités commerciales, à compter du 3 août. (1 dollar américain = 1,7715 dollar néo-zélandais)

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