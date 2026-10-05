Air Liquide vise une progression annuelle du CA de 5% d'ici à 2030

(Actualisé avec programme de rachat d'actions)

Air Liquide AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 5% d'ici à 2030, avec une variation de plus ou moins un point de pourcentage par rapport à cette moyenne projetée, et a lancé un programme de rachat d'actions de quatre milliards d'euros.

Le spécialiste des gaz industriels, qui dévoile son nouveau plan stratégique, ajoute dans un communiqué viser une amélioration de sa marge opérationnelle de 400 à 600 points de base sur la période 2026-2030.

Le programme de rachat d'actions de quatre milliards d'euros, prévu sur la période 2027-2028, constitue le premier de ce type à grande échelle mis en place par Air Liquide au profit de ses actionnaires.

Il s'accompagnera d'une croissance continue du dividende et s'inscrit dans le cadre d'une allocation de capital de plus de 40 milliards d'euros pour la période 2026-2030, dont plus de la moitié est destinée aux investissements industriels et aux acquisitions.

Sur la période 2026-2030, Air Liquide prévoit également une progression annuelle moyenne du résultat net récurrent par action de 10%, avec une variation de plus ou moins deux points de pourcentage, ainsi qu'un retour sur capitaux employés (ROCE) récurrent supérieur à 11% en 2030.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Olivier Cherfan, édité par Benoit Van Overstraeten)