Air Liquide vise une marge à +100pbs en 2027, dépasse les attentes en 2025

(Actualisé avec détails, citation)

Air Liquide AIRP.PA a annoncé vendredi viser une amélioration de +100 points de base de sa marge opérationnelle pour 2027 et a confirmé le même objectif pour 2026, le spécialiste des gaz industriels affichant une amélioration de 100 points de base de cet indicateur financier en 2025, hors effet énergie.

"Ceci porte ainsi (notre) objectif total à +560 points de base d’amélioration sur la période 2022-2027", souligne le directeur général François Jackow dans un communiqué.

Le groupe, qui présente par ailleurs ses résultats annuels, a fait état d'un chiffre d'affaires de 26,94 milliards d'euros en 2025, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 26,92 milliards, selon un consensus Vara partagé par Air Liquide.

Il ambitionne par ailleurs de "réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant" en 2026, après avoir affiché un résultat net récurrent (part du groupe) de 3,68 milliards d'euros pour 2025, en hausse de 6,2% sur un an en données publié.

Air Liquide proposera un dividende de 3,70 euros par action pour 2025, en hausse de 12,1% sur un an, selon le communiqué.

La proposition s'accompagnera d'une résolution "permettant l'attribution d’actions gratuites en juin 2026, à raison d’une action pour 10 actions détenues", ajoute François Jackow dans le communiqué.

Le groupe détaillera les leviers de sa trajectoire à long terme à l'occasion d'un "Capital Markets Day" annoncé pour le deuxième semestre 2026.

