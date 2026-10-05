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Air Liquide veut accélérer sa croissance et sa rentabilité d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 08:37

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Air Liquide a dévoilé Beyond, son nouveau plan stratégique à horizon 2030, avec lequel le groupe entend accélérer sa croissance et sa création de valeur en capitalisant sur la transition énergétique, l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle, la souveraineté industrielle et l'évolution des besoins de santé.

Le groupe vise une progression annuelle moyenne de 10% ( /-2%) de son résultat net récurrent par action, soutenue par une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 5% par an ( /-1%). Air Liquide ambitionne parallèlement une amélioration de sa marge opérationnelle de 400 à 600 points de base sur la période et un ROCE récurrent supérieur à 11% en 2030.

Pour soutenir cette trajectoire, le groupe prévoit environ 24 milliards d'euros de décisions d'investissements industriels, notamment dans des projets adossés à des contrats de long terme, ainsi qu'une stratégie renforcée d'acquisitions ciblées. Au total, Air Liquide prévoit d'allouer plus de 40 milliards d'euros de capital sur la période.

Le groupe compte également intensifier ses efforts de productivité à travers la simplification de son organisation, la standardisation des processus, le développement des services partagés, la centralisation des achats et le déploiement de l'intelligence artificielle dans ses activités.

BEYOND prévoit par ailleurs un renforcement du retour aux actionnaires, avec le maintien d'une politique de dividende régulier et un programme de rachats d'actions de 4 milliards d'euros en 2027-2028, une première pour Air Liquide.

Enfin, le groupe maintient ses ambitions environnementales et vise toujours une réduction de 33% de ses émissions de CO? d'ici 2035 par rapport à 2020.

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