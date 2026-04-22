information fournie par Reuters • 22/04/2026 à 17:53

Air Liquide va investir plus de $350 mlns pour renforcer sa présence en Louisiane

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* VA INVESTIR PLUS DE 350 MLNS USD POUR SOUTENIR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE ET RENFORCER SA PRÉSENCE EN LOUISIANE

* L'APPROVISIONNEMENT DEVRAIT DÉBUTER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)