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Air Liquide va investir plus de $350 mlns pour renforcer sa présence en Louisiane
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:53

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* VA INVESTIR PLUS DE 350 MLNS USD POUR SOUTENIR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE ET RENFORCER SA PRÉSENCE EN LOUISIANE

* L'APPROVISIONNEMENT DEVRAIT DÉBUTER EN 2028

Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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