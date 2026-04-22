Air Liquide va investir plus de $350 mlns pour renforcer sa présence en Louisiane

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Carrefour a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à 21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses objectifs financiers pour 2026. Selon un consensus Visible Alpha, les analystes attendaient ...
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"J’ai été victime de lesbophobie par un ancien patient et tout le monde s’en fiche": Charlie, infirmière de 24 ans, a été agressée verbalement sur son lieu de travail, comme 36% des salariés LGBT+, alerte une association. "Je me suis retrouvée seule avec un patient ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.04.2026•17:35•
L'organisation internationale dresse un panorama de la fiscalité sur les salaires à la travers le monde, à son niveau le plus haut en près d'une décennie. Pour 100 euros dépensés par un employeur en France, 52,80 vont en moyenne dans la poche du salarié : tel est ...
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Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient mercredi, alors que Donald Trump a annoncé une prolongation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril entre les Etats-Unis et l'Iran : . Trump juge "possible" une reprise des discussions ...
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