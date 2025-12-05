 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 149,27
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide va investir environ 25 ME pour moderniser son unité ASU à Yulin en Chine
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:55

Air Liquide va réaliser un investissement d'environ 25 millions d'euros pour moderniser son unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Yulin, dans la province du Shaanxi.

Cette modernisation permettra une réduction immédiate des émissions de CO2 issues de l'installation tout en augmentant la capacité de production d'oxygène.

Le groupe a déjà électrifié deux installations à Tianjin, en ligne avec les objectifs fixés par la Chine pour l'atteinte d'un pic d'émission d'ici 2030 et de la neutralité carbone d'ici 2060.

Faire évoluer le système existant à vapeur de l'ASU vers un système électrique plus efficient, permettra ainsi de réduire immédiatement les émissions de CO2 de 224 000 tonnes par an.

Grâce à l'utilisation progressive de sources d'énergies bas carbone dès le démarrage de l'usine, la réduction totale des émissions annuelles de CO2 atteindra 550 000 tonnes.

De plus, à l'issue de cet investissement, la capacité de production de l'ASU augmentera de 10 %.

Ronnie Chalmers, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les opérations d'Air Liquide en Asie-Pacifique, a déclaré : " Nous sommes reconnaissants de cette confiance renouvelée par Yanchang Petroleum Group, un partenaire de choix depuis près de deux décennies. Cet investissement souligne l'engagement d'Air Liquide à se développer et à réduire ses émissions carbone, tout en contribuant à la transition vers la décarbonation de ses clients, grâce à des solutions sur mesure. "


Valeurs associées

AIR LIQUIDE
163,6000 EUR Euronext Paris +0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank