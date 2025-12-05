Air Liquide va investir environ 25 ME pour moderniser son unité ASU à Yulin en Chine
Cette modernisation permettra une réduction immédiate des émissions de CO2 issues de l'installation tout en augmentant la capacité de production d'oxygène.
Le groupe a déjà électrifié deux installations à Tianjin, en ligne avec les objectifs fixés par la Chine pour l'atteinte d'un pic d'émission d'ici 2030 et de la neutralité carbone d'ici 2060.
Faire évoluer le système existant à vapeur de l'ASU vers un système électrique plus efficient, permettra ainsi de réduire immédiatement les émissions de CO2 de 224 000 tonnes par an.
Grâce à l'utilisation progressive de sources d'énergies bas carbone dès le démarrage de l'usine, la réduction totale des émissions annuelles de CO2 atteindra 550 000 tonnes.
De plus, à l'issue de cet investissement, la capacité de production de l'ASU augmentera de 10 %.
Ronnie Chalmers, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les opérations d'Air Liquide en Asie-Pacifique, a déclaré : " Nous sommes reconnaissants de cette confiance renouvelée par Yanchang Petroleum Group, un partenaire de choix depuis près de deux décennies. Cet investissement souligne l'engagement d'Air Liquide à se développer et à réduire ses émissions carbone, tout en contribuant à la transition vers la décarbonation de ses clients, grâce à des solutions sur mesure. "
