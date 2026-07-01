 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide va investir 170 millions de dollars aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 09:06

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux va dépenser 170 millions de dollars outre-Atlantique afin de soutenir l'ambition de SK hynix de bâtir un écosystème mondial de mémoires pour l'IA.

La société Air Liquide a indiqué que dans le cadre d'un contrat à long terme, elle allait construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriels dans l'Etat de l'Indiana aux Etats-Unis. L'objectif est de fournir des gaz ultra-purs au premier site américain de SK hynix, une entreprise sud-coréenne dédiée aux puces mémoires avancées.

Le groupe français précise que grâce à cet investissement il répond à une demande croissante en puces de nouvelle génération, essentielles à la révolution de l'IA.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
176,6000 EUR Euronext Paris +1,92%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
35,5 +15,71%
CAC 40
8 374,26 -0,35%
Pétrole Brent
72,98 +0,08%
ABIVAX
115,5 0,00%
SOITEC
122,35 +4,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank