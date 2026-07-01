Air Liquide va investir 170 millions de dollars aux Etats-Unis

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux va dépenser 170 millions de dollars outre-Atlantique afin de soutenir l'ambition de SK hynix de bâtir un écosystème mondial de mémoires pour l'IA.
La société Air Liquide a indiqué que dans le cadre d'un contrat à long terme, elle allait construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriels dans l'Etat de l'Indiana aux Etats-Unis. L'objectif est de fournir des gaz ultra-purs au premier site américain de SK hynix, une entreprise sud-coréenne dédiée aux puces mémoires avancées.
Le groupe français précise que grâce à cet investissement il répond à une demande croissante en puces de nouvelle génération, essentielles à la révolution de l'IA.
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