Air Liquide va investir 170 millions de dollars aux Etats-Unis

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux va dépenser 170 millions de dollars outre-Atlantique afin de soutenir l'ambition de SK hynix de bâtir un écosystème mondial de mémoires pour l'IA.

La société Air Liquide a indiqué que dans le cadre d'un contrat à long terme, elle allait construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriels dans l'Etat de l'Indiana aux Etats-Unis. L'objectif est de fournir des gaz ultra-purs au premier site américain de SK hynix, une entreprise sud-coréenne dédiée aux puces mémoires avancées.

Le groupe français précise que grâce à cet investissement il répond à une demande croissante en puces de nouvelle génération, essentielles à la révolution de l'IA.