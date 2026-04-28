Air Liquide : un chiffre d'affaires trimestriel en-deçà des attentes avec l'Asie et l'Europe

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Le spécialiste des gaz industriels Air ‌Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier ​trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 6,79 milliards d'euros ​au premier trimestre, en hausse de 3,4% sur un an hors variations de change et d'énergie, alors que ​les analystes tablaient sur 6,83 milliards, selon un ⁠consensus compilé par Vara Research.

En données publiées, le chiffre d'affaires recule de 3,5% ‌sur un an, impacté par des effets défavorables de change et d'énergie, indique le groupe.

A la Bourse de Paris, l'action Air Liquide reculait ​de 2,8% à 182,44 ‌euros vers 08h13 GMT, lanterne rouge de CAC 40 en repli ⁠de 0,09% au même moment.

Dans une note, les analystes de JPMorgan jugnt la croissance organique du trimestre "légèrement décevante", soulignant une faiblesse en Asie (-4%) ainsi qu'en EMEA (-3%), malgré une ⁠performance robuste en Amérique ‌du Nord (+8% sur un an), portée par la chimie et le ⁠raffinage aux États‑Unis.

Selon JP Morgan, la poursuite de la mollesse de la croissance dans ‌les Grandes Industries pourrait décevoir, malgré la hausse du carnet de commandes ⁠de l'activité onsite et les attentes d'un effet positif lié ⁠au conflit au Moyen‑Orient .

"En ‌dehors de l'activité onsite, la croissance des autres activités est relativement meilleure (…) mais les ​volumes restent faibles ", ajoute le courtier.

Soulignant sa ‌faible exposition au Moyen-Orient, Air Liquide se dit "confiant" dans sa capacité à augmenter en 2026 sa marge opérationnelle ​de 100 points de base et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant.

"L'interruption de la source d'hélium au Qatar depuis ⁠le mois de mars a un impact limité sur la performance du groupe au premier trimestre, mais l'évolution de la situation reste un point de vigilance pour les prochains mois", indique le groupe.

Une journée investisseurs pour présenter la stratégie à moyen terme est prévue le 1er octobre prochain.

(Rédigé par Elena Smirnova et Jakob Van Calster, édité par ​Augustin Turpin et Blandine Hénault)