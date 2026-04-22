Air Liquide signe accord long terme avec Hyundai-Posco Louisiana pour fournir gaz industriels en Louisiane

* Air Liquide signe accord de long terme avec Hyundai-Posco Louisiana pour fournir oxygène, azote, argon à future aciérie bas carbone en Louisiane. * Partenariat prévoit investissement de plus de 350 millions USD, incluant unité de séparation de l’air supplémentaire sur site Koch Methanol à St. James Parish. * Approvisionnement en gaz industriels attendu à partir de 2028 via réseau d’infrastructures le long du Mississippi. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Air Liquide SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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