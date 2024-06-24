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Air Liquide sélectionnée pour investir $850 mln dans la production d'oxygène au Texas
information fournie par Reuters 24/06/2024 à 18:05

L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés George AIRP.PA :

* SÉLECTIONNÉ POUR INVESTIR JUSQU'À $850 MILLION DANS LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'OXYGÈNE À FAIBLE TENEUR EN CARBONE DES AMÉRIQUES

* CE PROJET PERMETTRAIT À AIR LIQUIDE D’AUGMENTER SES CAPACITÉS DE PRODUCTION D’OXYGÈNE DE 50% AU TEXAS

* CE PROJET SURVIENT DANS LE CADRE D’UN ACCORD ENGAGEANT À LONG TERME AVEC EXXONMOBIL POUR SON PROJET D’HYDROGÈNE BAS CARBONE PRÉVU AU TEXAS

* CE PROJET MAJEUR CONSTITUERAIT L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL LE PLUS IMPORTANT DE L’HISTOIRE DU GROUPE AIR LIQUIDE

* VA CONSTRUIRE, DÉTENIR ET EXPLOITER QUATRE GRANDES UNITÉS MODULAIRES DE SÉPARATION DES GAZ L’AIR AINSI QUE LES INFRASTRUCTURES CONNEXES

Texte original tinyurl.com/49765jua Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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