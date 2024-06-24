Air Liquide sélectionnée pour investir $850 mln dans la production d'oxygène au Texas

L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés George AIRP.PA :
* SÉLECTIONNÉ POUR INVESTIR JUSQU'À $850 MILLION DANS LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'OXYGÈNE À FAIBLE TENEUR EN CARBONE DES AMÉRIQUES
* CE PROJET PERMETTRAIT À AIR LIQUIDE D’AUGMENTER SES CAPACITÉS DE PRODUCTION D’OXYGÈNE DE 50% AU TEXAS
* CE PROJET SURVIENT DANS LE CADRE D’UN ACCORD ENGAGEANT À LONG TERME AVEC EXXONMOBIL POUR SON PROJET D’HYDROGÈNE BAS CARBONE PRÉVU AU TEXAS
* CE PROJET MAJEUR CONSTITUERAIT L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL LE PLUS IMPORTANT DE L’HISTOIRE DU GROUPE AIR LIQUIDE
* VA CONSTRUIRE, DÉTENIR ET EXPLOITER QUATRE GRANDES UNITÉS MODULAIRES DE SÉPARATION DES GAZ L’AIR AINSI QUE LES INFRASTRUCTURES CONNEXES
Texte original tinyurl.com/49765jua Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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