Air Liquide: rentabilité améliorée au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Air Liquide publie un résultat net récurrent part du groupe en hausse de 9,6% à 1,84 milliard d'euros (+10,3% hors effet de change) pour le premier semestre 2025, et une marge opérationnelle de 19,9%, améliorée de 100 points de base hors effet énergie.



Le chiffre d'affaires du groupe de gaz industriels s'est accru de 2,6% à plus de 13,7 milliards d'euros, avec un effet énergie favorable de +2,3%, mais un effet de change négatif de -1,5%. En comparable, ses ventes ont augmenté de 1,8%.



Air Liquide met aussi en avant un portefeuille de projets en cours d'exécution à un nouveau record, s'élevant désormais à 4,6 milliards d'euros, ainsi que des opportunités d'investissement à 12 mois stables à 4,1 milliards.



Il confirme viser à augmenter sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent à change constant en 2025, ainsi que son ambition d'une hausse de 200 points de base de sa marge opérationnelle sur deux ans jusqu'à fin 2026.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 172,4000 EUR Euronext Paris 0,00%