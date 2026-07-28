Air Liquide recule en Bourse après un S1 "solide" dans un contexte de prises de bénéfices

(Acutalisé avec cours en Bourse et commentaires d'analystes §§ 4-8)

Air Liquide AIRP.PA a fait état mardi d'un résultat d'exploitation semestriel globalement en ligne avec les attentes et a confirmé son objectif annuel de marge, mais le titre du spécialiste des gaz industriels a reculé en Bourse dans un contexte de prises de bénéfices après une performance "solide" cette année.

Le groupe français a publié un résultat opérationnel courant de 2,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8% sur un an en comparable et en très léger retrait par rapport aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,91 milliards dans un consensus compilé par Vara Research.

"Toutes les géographies ont contribué à cette performance, en particulier les Amériques et l'Asie, tirées par nos activités Électronique, Industriel Marchand et Santé, véritables moteurs de croissance", déclare le directeur général François Jackow, cité dans un communiqué.

A Paris, vers 09h25 GMT, l'action recule de 2,5% à 172,5 euros, contre un gain de 0,54% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Selon les analystes de JPMorgan, la hausse de plus de 22% du cours de l'action Air Liquide depuis le début de l'année, surperformant le secteur (+13%), ainsi que sa valorisation, pourrait inciter les investisseurs à réaliser quelques prises de bénéfices.

Le courtier souligne par ailleurs dans une note que l'augmentation soutenue du carnet de commandes sur site observée ces dernières années ne s'est pas traduite par une hausse significative du chiffre d'affaires à périmètre constant d'Air Liquide, ni par une amélioration des résultats au cours des deux dernières années.

"Les résultats ont répondu aux attentes en matière de résultat d'exploitation, avec une légère déception au niveau du chiffre d'affaires due aux fluctuations des prix de l'énergie", déclare pour sa part dans une note Fabrice Farigoule, analyste chez AlphaValue.

Il ajoute que ceux-ci n'ont qu'un impact minime sur la rentabilité et que les résultats d'Air Liquide sont solides dans l'ensemble.

Le groupe précise dans le communiqué être confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base en 2026 et dit anticiper, pour le deuxième semestre, une croissance équivalente, voire légèrement supérieure, à celle du premier.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Olivier Cherfan et Margaux Perrin, édité par Benoit Van Overstraeten)