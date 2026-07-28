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Air Liquide recule en Bourse après un S1 "solide" dans un contexte de prises de bénéfices
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:01
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Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

Air Liquide a fait état mardi ‌d'un résultat d'exploitation semestriel globalement en ligne avec les attentes et a confirmé son objectif ​annuel de marge, mais le titre du spécialiste des gaz industriels a reculé en Bourse dans un contexte de prises de bénéfices après une performance "solide" cette année.

Le groupe français a ​publié un résultat opérationnel courant de 2,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8% sur un an en comparable et ​en très léger retrait par rapport aux ⁠attentes des analystes, qui tablaient sur 2,91 milliards dans un consensus compilé par Vara ‌Research.

"Toutes les géographies ont contribué à cette performance, en particulier les Amériques et l'Asie, tirées par nos activités Électronique, Industriel Marchand et Santé, véritables ​moteurs de croissance", déclare le ‌directeur général François Jackow, cité dans un communiqué.

A Paris, vers ⁠09h25 GMT, l'action recule de 2,5% à 172,5 euros, contre un gain de 0,54% pour le CAC 40 au même moment.

Selon les analystes de JPMorgan, la hausse de plus de ⁠22% du cours ‌de l'action Air Liquide depuis le début de l'année, surperformant le secteur (+13%), ⁠ainsi que sa valorisation, pourrait inciter les investisseurs à réaliser quelques prises de bénéfices.

Le ‌courtier souligne par ailleurs dans une note que l'augmentation soutenue du carnet de ⁠commandes sur site observée ces dernières années ne s'est pas ⁠traduite par une hausse ‌significative du chiffre d'affaires à périmètre constant d'Air Liquide, ni par une amélioration des résultats ​au cours des deux dernières années.

"Les résultats ont ‌répondu aux attentes en matière de résultat d'exploitation, avec une légère déception au niveau du chiffre d'affaires due ​aux fluctuations des prix de l'énergie", déclare pour sa part dans une note Fabrice Farigoule, analyste chez AlphaValue.

Il ajoute que ceux-ci n'ont qu'un impact minime sur la ⁠rentabilité et que les résultats d'Air Liquide sont solides dans l'ensemble.

Le groupe précise dans le communiqué être confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base en 2026 et dit anticiper, pour le deuxième semestre, une croissance équivalente, voire légèrement supérieure, à celle du premier.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Olivier Cherfan et Margaux Perrin, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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