Air Liquide, Pernod Ricard...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air liquide

Air Liquide annonce avoir signé un accord engageant avec Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 2, en vue de l'acquisition de DIG Airgas, acteur central en Corée du Sud. Cette opération devrait être finalisée au premier semestre 2026. La transaction proposée attribue à DIG Airgas une valeur d'entreprise de 2,85 milliards d'euros. Cette acquisition majeure marque une étape stratégique importante pour Air Liquide, qui renforce ainsi considérablement sa position sur le marché sud-coréen.

Hermès

Hermès annonce l’ouverture de son nouveau magasin agrandi dans le mall Galleria, situé dans le célèbre quartier de Gangnam, à Séoul. " Désormais dans le hall Ouest du mall, l’espace harmonieux du magasin présente les seize métiers de la maison dans un décor lumineux et révèle les savoir-faire d’Hermès, tout en réaffirmant son attachement à la région " a précisé le groupe de luxe dans un communiqué.

L'Oréal

Hier, L'Oréal a accusé l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Le géant des cosmétiques a été pénalisé par le piètre performance annuelle de son concurrent Coty qui s'accompagne de perspectives décevantes. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an.

Pernod Ricard

L'Union européenne " n'a pas réussi " à obtenir d'exemption pour le vin, qui sera taxé à hauteur de 15 %, selon un communiqué commun publié par Bruxelles et l'administration Trump. L'accord commercial n'intègre pas encore d'exemption pour le secteur des vins et spiritueux, a confirmé le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, tout en précisant que la porte reste ouverte à une réduction supplémentaire des droits de douane pour ce secteur, ainsi que pour d'autres secteurs non couverts par l'accord actuel." A la clôture, Pernod Ricard a fini lanterne rouge du CAC 40 (-1,80% à 101,15 euros). Rémy Cointreau a perdu 1,77% à 55,60 euros, enregistrant une des plus fortes baisses au sein de l'indice SBF 120.