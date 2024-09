Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: le titre recule, Morgan Stanley s'inquiète information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Air Liquide figure parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40 à Paris ce jeudi, les analystes de Morgan Stanley ayant abaissé leur conseil sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer'.



Vers 14h10, l'action du spécialiste des gaz industriels perd 2,5%, accusant la quatrième plus mauvaise performance de l'indice SBF 120 qui abandonne pas loin de 0,6%.



Morgan Stanley, qui ajuste son objectif de cours 140,5 à 149 euros, souligne que le titre évolue aujourd'hui à des niveaux élevés après avoir surperformé de 40% les valeurs les plus défensives de la cote en Europe depuis 2019.



Le bureau d'études dit par ailleurs s'inquiéter de l'érosion de la croissance liée à la transition énergétique et au ralentissement de la demande émanant des clients historiques, une conjonction qu'il juge délicate et surtout non prise en compte par le marché au vu du cours de Bourse actuel.





