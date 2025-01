Air Liquide: l'offre bas carbone choisie par 20 hôpitaux information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 09:21









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé lundi avoir conclu des contrat avec 20 hôpitaux un peu moins d'un an après le lancement de son offre destinée à aider les établissements de santé à réduire leur empreinte carbone.



Commercialisée depuis début 2024, la solution 'Eco Origin' propose aux hôpitaux de s'alimenter en gaz médicaux, en oxygène et en azote liquides produits à l'aide d'une électricité issue d'énergies 100 % renouvelables.



En réduisant par ailleurs la part d'émissions liées aux transports, grâce à l'optimisation des parcours de livraison et à l'introduction de carburants alternatifs, cette offre est censée réduire en moyenne de plus de 70%

l'empreinte carbone associée à la fourniture en gaz médicaux par rapport à un approvisionnement standard.



Dans un communiqué, le groupe français indique avoir signé en 2024 des contrats avec 19 hôpitaux et cliniques de six pays d'Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas).



Air Liquide dit avoir également décroché un premier contrat au Brésil avec un hôpital de Sao Paulo, là encore pour la fourniture d'oxygène et d'azote bas carbone.



Selon une étude mentionnée par la société, le secteur de la santé représente 4% des émissions mondiales de CO2.





