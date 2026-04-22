Air Liquide investit plus de 350 millions USD pour étendre production de gaz industriels en Louisiane

* Air Liquide prévoit d’investir plus de 350 millions USD pour étendre ses capacités industrielles en Louisiane. * Projet centré sur l’ajout d’une unité de séparation d’air à St. James Parish, sur le site Koch Methanol, avec renforcement des infrastructures de réseau le long du Mississippi. * Expansion liée à un accord de long terme avec Hyundai-Posco Louisiana pour fournir oxygène, azote, argon à une nouvelle usine d’acier à faibles émissions. * Mise en service des approvisionnements attendue en 2028. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Air Liquide SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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