Air Liquide investit plus de $160 mlns aux USA pour approvisionner la fabrication de puces en Arizona

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :
* AIR LIQUIDE INVESTIT PLUS DE 160 MILLIONS USD AUX ÉTATS-UNIS POUR APPROVISIONNER LA FABRICATION DE PUCES DE POINTE EN ARIZONA
* PRÉVUE POUR UNE MISE EN SERVICE EN 2028
Texte original https://tinyurl.com/mrxjh8cv Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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