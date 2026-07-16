information fournie par Reuters • 16/07/2026 à 08:52

Air Liquide investit plus de $160 mlns aux USA pour approvisionner la fabrication de puces en Arizona

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :

* AIR LIQUIDE INVESTIT PLUS DE 160 MILLIONS USD AUX ÉTATS-UNIS POUR APPROVISIONNER LA FABRICATION DE PUCES DE POINTE EN ARIZONA

* PRÉVUE POUR UNE MISE EN SERVICE EN 2028

Texte original https://tinyurl.com/mrxjh8cv Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA

(Rédaction de Gdansk)