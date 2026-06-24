Air Liquide investit €70 mlns dans un complexe industriel au Kazakhstan

L'Air Liquide Societe Anonyme Pour l'etude Et l'exploitation Des Procedes George AIRP.PA :
* INVESTISSEMENT DE EUR 70 MLNS POUR LE COMPLEXE INDUSTRIEL DE SILLENO AU KAZAKHSTAN
* ALKTG CONSTRUIRA, DÉTIENDRA ET EXPLOITERA DEUX UNITÉS DE PRODUCTION, MISE EN SERVICE ET DÉBUT DE L’APPROVISIONNEMENT PRÉVUS FIN 2028
Texte original tinyurl.com/y7eu4x6y Pour plus de détails, cliquez sur AIRP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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