information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 09:05

Air Liquide investit €200 mlns dans deux unités au Japon

Le logo d'Air Liquide est visible à Paris

‌Air Liquide a ​anonncé jeudi investir 200 millions d'euros ​dans deux nouvelles unités ​de production ⁠de gaz industriels ‌à Hiroshima, au Japon, afin d’accompagner ​l’expansion ‌majeure d’un ⁠leader mondial dans le secteur des ⁠semi-conducteurs, dont ‌le nom n'a ⁠pas été ‌dévoilé.

Dans un ⁠communiqué, le groupe ⁠français a ‌déclaré qu'il va ​construire, ‌détenir et exploiter ces deux nouvelles ​unités dont la ⁠mise en service prévue d'ici fin 2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)