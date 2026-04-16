Air Liquide investit €200 mlns dans deux unités au Japon

Air Liquide AIRP.PA a anonncé jeudi investir 200 millions d'euros dans deux nouvelles unités de production de gaz industriels à Hiroshima, au Japon, afin d’accompagner l’expansion majeure d’un leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs, dont le nom n'a pas été dévoilé.

Dans un communiqué, le groupe français a déclaré qu'il va construire, détenir et exploiter ces deux nouvelles unités dont la mise en service prévue d'ici fin 2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)