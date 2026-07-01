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Air Liquide investit $170 mlns aux USA pour fournir SK hynix en gaz industriels
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 09:02

Air Liquide AIRP.PA a annoncé mercredi avoir investi plus de 170 millions de dollars (149,11 millions d'euros) aux Etats-Unis pour la construction, détention et exploitation de deux unités de production de gaz industriels pour l'approvisionnement du site américain de SK hynix

000660.KS .

Via les deux nouvelles unités, dont la mise en service est prévue pour 2028, Air Liquide fournira à SK hynix de grands volumes d’azote, d’oxygène, d’argon et d’hydrogène, indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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